Tomie Ohtake de volta à criação SÃO PAULO - Tomie Ohtake esteve apenas duas vezes na Estação Consolação do Metrô, ambas com o Estado. Na primeira, em 25 de janeiro de 1991, testemunhou a inauguração do primeiro trecho da Linha Verde com sua obra Quatro Estações - quatro painéis de tésseras de vidro, de 2 metros de altura por 15,4 de largura cada. A segunda vez foi na semana passada. "Gosto de obra em espaço público porque fica ao alcance de todos", diz a artista plástica. "E estou impressionada com a quantidade de gente que passa por aqui."