Tombamento do Cine Belas Artes será discutido pelo Conpresp na próxima terça O tombamento do Cine Belas Artes será discutido pelo Conpresp - órgão municipal de proteção ao patrimônio - na terça-feira. A informação foi revelada pelo ex-governador José Serra (PSDB) no Twitter. Ele disse que conversou com o prefeito Gilberto Kassab (DEM) e o secretário da Cultura, Carlos Augusto Calil, e obteve a garantia de que o tombamento será aprovado. A secretaria, entretanto, por meio de sua Assessoria de Imprensa, informou que o que pode ser aprovada é a abertura do processo de tombamento - o que já garante a proteção do prédio. Mas frisou que o conselho é soberano em suas decisões. O imóvel onde funciona o histórico cinema foi pedido de volta pelo proprietário - obrigando a casa a fechar suas portas no próximo dia 27.