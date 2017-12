Tombamento de veículos fere três e interdita parte da Dutra

O tombamento de dois veículos na Rodovia Presidente Dutra deixou três pessoas levemente feridas, na manhã desta sexta-feira, 2. O primeiro acidente ocorreu às 6h29, na cidade fluminense de Piraí. Uma carreta tombou no km 223, na pista sentido Rio, e parte da carga que transportava caiu na pista. Uma pessoa se feriu. O trecho foi fechado e a pista sentido São Paulo passou a operar em mão dupla. Às 10 horas, o congestionamento chegava a 3 km. Veja também: Confira dicas para o verão no blog Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão Fotos da virada de ano no Brasil e no mundo Por volta das 8 horas, na saída da capital paulista, um caminhão-baú tombou no km 231 da pista expressa da Dutra. Segundo a NovaDutra, empresa responsável pela estrada, duas pessoas se machucaram. A pista foi interditada e o tráfego está sendo desviado pela pista lateral. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou o acesso da Marginal do Tietê para a rodovia.