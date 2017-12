Tombamento de carreta provoca congestionamento na Castelo Branco

SÃO PAULO - O trânsito tem congestionamento acima do normal na Rodovia Castelo Branco, na Grande São Paulo, em razão do tombamento de uma carreta na manhã desta quarta-feira, 19. O acidente aconteceu no quilômetro 31, no sentido interior, em Barueri. O tráfego é lento ao longo de ao menos cinco quilômetros em cada sentido da pista.

O motorista sofreu apenas ferimentos leves e foi atendido no local. A concessionária CCR ViaOeste informou que o trânsito voltou a fluir aos poucos por volta das 8 horas, quando o veículo foi removido.