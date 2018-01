Tombamento de carreta congestiona a Fernão Dias por mais de 5 horas

SÃO PAULO - Um acidente que aconteceu por volta das 11h30 deste sábado, 8, provoca mais de dez quilômetros de congestionamento na saída de São Paulo pela Rodovia Fernão Dias. Uma carreta que transportava papelão tombou no quilômetro 78 da estrada, no sentido Minas Gerais. A rodovia ficou interditada, com trânsito somente pelo acostamento, até em torno das 16 horas.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista sofreu apenas ferimentos leves. Após a retirada da carga e remoção do veículo para o acostamento, o trânsito voltou a fluir aos poucos. Às 16h45, as filas ainda chegavam à altura da Rodovia Presidente Dutra.