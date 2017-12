Tombamento de carreta com bobinas de papel congestiona a Régis Bittencourt

SÃO PAULO - Uma carreta tombou e derrubou uma carga de grandes bobinas de papel no sentido sul da Rodovia Régis Bittencourt, na região da Serra do Cafezal, em Miracatu, no interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 26. A pista foi interditada por mais de uma hora no quilômetro 357, o que provocou congestionamentos de mais de dez quilômetros em cada sentido da rodovia.

Conforme a concessionária responsável, o veículo e a carga foram removidos por volta das 6h30, mas o trânsito carregado ainda deve demorar a se normalizar. Não há informações sobre pessoas feridas no acidente.