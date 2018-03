Tombamento de carreta causa interdição na Régis Bittencourt

O tombamento de uma carreta causou a interdição da Rodovia Régis Bittencourt em dois pontos, por volta das 7h desta sexta-feira, 30, no sentido São Paulo. Os trechos dos quilômetros 513 ao 511 e 529 ao 525, em Cajati, estão bloqueados para a remoção do veículo.

De acordo com informações da Arteris, concessionária que administra a rodovia, a pista foi bloqueada pela Polícia Rodoviária, o que gera quatro quilômetros de congestionamento. A empresa também informou que já trabalha para a remoção do veículo. O tráfego flui pela faixa da esquerda.

Até o momento do acidente, o trânsito fluía bem pela rodovia.

Anchieta-Imigrantes

Durante a manhã, a Anchieta-Imigrantes apresentou intenso fluxo de veículos no sentido litoral. A rodovia funciona com a Operação Descida, com as duas pistas voltadas para Santos.

Rodovia dos Tamoios

Na Rodovia dos Tamoios, o trânsito nesta manhã está intenso no sentido litoral e livre no sentido São José dos Campos. Não foram reportados acidentes na via.

Ayrton Senna-Carvalho Pinto

No início da manhã, a Carvalho-Pinto registrou trânsito intenso em função do excesso de veículos, mas a circulação já foi normalizada. Segundo a Ecopistas, que administra a via, as condições de tráfego seguem boas nas rodovias Ayrton Senna e Hélio Smidt.

Dutra

Nos dois sentidos o tráfego é lento nas pistas Expressas devido ao excesso de veículos. De acordo com a CCR Nova Dutra, que administra a rodovia, o tráfego está interrompido em Guarulhos em função de obras.

Anhanguera/Bandeirantes

A rodovia registra tráfego intenso no sentido Norte, interior, em Cajamar. São seis quilômetros comprometidos: km 33 ao km 39.

Castelo Branco-Raposo Tavares

Há registros de tráfego lento no sentido interior (Oeste) entre os os quilômetros km 20 ao km 30 e km 33 ao km 36. Nos demais trechos, tráfego normal. Por ser feriado, o tráfego para caminhões está proibido na Rodovia Presidente Castello Branco, do km 129 ao km 13 (Tatuí a São Paulo), das 14h às 01h, exceto para transporte de cargas perecíveis.

Fernão Dias

Segundo a Arteris, concessionária que administra a rodovia, há sete quilômetros de retenção no sentido Belo Horizonte, do km 35 ao km 28, causados por intensidade de veículos. No restante da rodovia, o tráfego é normal.

