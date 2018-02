O acidente aconteceu as 21h50 de domingo, 21, mas até as 8h40 de hoje as faixas 1 e 2 permaneciam bloqueadas. O tráfego segue pela faixa 3 e pelo acostamento. O veículo foi destombado por volta das 8h37 de hoje. As equipes da concessionária Autopista Fernão Dias estão no local para a remoção do veículo e a liberação das faixas.

Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem lentidão.