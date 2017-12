Tombamento de carga prejudica trânsito na Dutra

Acidente com caminhão prejudica o trânsito no sentido SP-RJ da rodovia Presidente Dutra, altura do quilômetro 190, município de Santa Isabel. O acidente ocorreu no início da madrugada desta quinta-feira, 29, mas a carga permanece espalhada na pista. A faixa da direita e acostamento estão interditados e os veículos trafegam apenas pela faixa da esquerda, sendo que o congestionamento formado no local é de 500 metros. Duas pessoas sofreram ferimentos leves no acidente.