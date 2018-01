Tombamento de caminhão mata um e fere dois em São Paulo

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas no início da tarde desta segunda-feira, 16, após o capotamento de um caminhão na Avenida Elísio Teixeira Leite, no Morro Grande, zona norte de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 12h45 e o motorista do veículo morreu na hora. Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local. Os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Geral de Taipas com ferimentos leves.