Tombamento de caminhão de lixo bloqueia a Tamoios

SOROCABA – O tombamento de um caminhão de lixo interditou a Rodovia dos Tamoios, principal ligação entre o planalto e o litoral norte, no final da manhã nesta terça-feira, 9. O acidente aconteceu por volta das 11h30, na altura do km 72, em trecho de serra, no município de Caraguatatuba.

O lixo ficou espalhado na pista, prejudicando o trânsito, que já tinha fluxo intenso em razão do retorno de quem viajou para passar o Carnaval nas praias da região. A Polícia Rodoviária Estadual adotou a operação pare-siga no local, que tem pista simples, com passagem alternada de veículos nos dois sentidos.

Os policiais orientavam os motoristas que saíam de Ubatuba em direção ao planalto a seguirem pelas rodovias Osvaldo Cruz. Quem estava na região de São Sebastião era orientado a seguir pela Mogi-Bertioga. Equipes da concessionária trabalham na desobstrução da pista. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. Ele disse ter perdido o controle do veículo no trecho de serra.