Tombamento de caminhão congestiona trânsito no Rodoanel, próximo à Anchieta

SÃO PAULO - Filas de quase 10 quilômetros de congestionamento se formaram na manhã desta quarta-feira, 3, na região sul do Rodoanel, no sentido Perus, devido ao tombamento de um caminhão. Três das quatro faixas da pista chegaram a ser bloqueadas no km 82, próximo à rodovia Anchieta, para os trabalhos de remoção da carga e do veículo.

+++ Feriado de ano novo termina com 67 mortos em acidentes de trânsito

Às 8 horas da manhã, o caminhão permanecia ocupando parte da pista e o congestionamento passava do pedágio do km 88. O trânsito foi retido pela concessionária SPMar na altura do pedágio para a operação. O trânsito começou a se normalizar por volta das 8h30.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ Queda de ônibus em precipício mata 48 pessoas no Peru

Segundo a Polícia Rodoviária, o tombamento do caminhão ocorreu no início da noite dessa terça, mas o veículo só pôde ser removido neste horário. Ninguém ficou ferido no acidente.