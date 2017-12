Tombamento de caminhão com carga de leite congestiona a Fernão Dias

SÃO PAULO - Um caminhão que carregava caixas de leite tombou na Rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo, no final da madrugada desta terça-feira, 23. O acidente aconteceu por volta das 4 horas no quilômetro 60, em Mairiporã, na região metropolitana. Às 9h20, o trânsito seguia fluindo apenas em uma faixa e o congestionamento passava de dez quilômetros, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motorista não sofreu ferimentos.

O veículo é removido por um guincho, e a pista passa por limpeza, em torno das 8 horas, mas ainda não há previsão de liberação total da rodovia. Em direção ao interior, o trânsito não é afetado.

