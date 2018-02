Tomada completa 'cinturão' para Copa e Olimpíada A ocupação do Morro da Mangueira, localizado a 2 km do Estádio do Maracanã, fechou o cinturão de segurança na região onde serão realizadas as principais atividades da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016. Desde maio, quando o governo anunciou a nova UPP, moradores relataram que as lideranças do tráfico fugiram da favela.