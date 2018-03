Toma que o filho é seu!

A Dilma ainda estava com o netinho no braço - presumo que o esquerdo - quando lhe jogaram o filho de seu "braço direito" no colo. Susto maior foi de quem, como nós, nem sabia que a ministra Erenice Guerra não só era mãe, como tinha irmã, irmão e o escambau! Faltou uma Marta Suplicy da vida para perguntar.

O eleitor, também, parece que não quer saber! A maioria nem desconfia, por exemplo, se o Tiririca tem - ou não! - família grande. Depois reclama dos cunhados e primos que uns e outros levam pra Brasília. A imprensa, por sua vez, não ajuda! Há dias esmiúça a parentada da Erenice Guerra sem responder à pergunta que não quer calar: ela é casada? Ninguém, pelo menos até agora, falou de um suposto marido no esquema.

Pintas gêmeas

Angélica está escondendo de Luciano Huck a Playboy de Larissa Riquelme. Nada a ver com os seios em 3D da moça. A apresentadora brasileira teme que o marido se apaixone pela mancha na coxa esquerda da musa paraguaia. Não seria a primeira vez!

Tarja preta amigo

Fidel Castro pode estar tomando o mesmo remedinho de Plínio de Arruda Sampaio. O candidato a presidente pelo PSOL teria mandado umas caixas do medicamento ao "comandante", por meio de um correligionário que foi pra Cuba cortar cana. Se fosse outro, estaria propagandeando no Horário Eleitoral Gratuito que, na área da Saúde, curou Fidel.

Nada é pra já

Felipão já está pensando no Palmeiras de 2011. O time atual, pelo visto, é problema da torcida.

Vida de solteiro

E o namoro do Gilberto Kassab com o PMDB, hein?! O prefeito só espera a abertura da janela de transferências para dar um fora no DEM. Danadinho!

Das duas, uma

Ou os terninhos de Zeca Camargo encolheram de novo na lavanderia do Fantástico ou o jornalista está engordando outra vez!

Essa não!

Antes que novo boato se espalhe, a assessoria de José Dirceu se apressa em desmenti-lo: o ex-ministro não foi à Fashion Week de Nova York no último fim de semana. Tampouco esteve na Disney! E não se fala mais nisso, OK?

Melhor assim

Dilma torceu o pé na manhã de ontem e, cá pra nós, podia ter sido pior. Na hora do acidente, ela estava pensando em torcer o pescoço da Erenice.