Tom Zé contempla SP pela janela do coletivo

Pelo menos uma vez por mês, o cantor e compositor baiano Tom Zé pega a linha de ônibus 875, que passa na frente de sua casa, em Perdizes, zona oeste da capital, e segue até o Aeroporto de Congonhas, na zona sul. Ida e volta. "Adoro passear de ônibus por São Paulo.

Aquela janela é a verdadeira televisão de pobre. Você tem uma vista privilegiada, de cima, de uma perspectiva bem confortável", diz.

Os passeios trazem à memória do músico os anos 1960, quando pegava o coletivo no centro, nos fins de semana, na companhia de Caetano Veloso. O destino era Cidade Ademar, zona sul, onde, na época, morava Gilberto Gil. "Era uma hora e meia de viagem. Pura alegria", conta. Ele também diz que a fama não atrapalha esses momentos de lazer. "Eles me deixam bem quietinho."