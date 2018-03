Tom Maior desiste de levar bichos para desfile Acabou a polêmica. O presidente da escola de samba Tom Maior, Marko Antonio da Silva, assinou ontem no Ministério Público Estadual (MPE) um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) se comprometendo a não levar bichos hoje ao sambódromo do Anhembi, na zona norte. Se levar os animais - estavam prometidas uma suçuarana, uma jaguatirica e uma iguana -, a escola será multada em R$ 10 mil. A agremiação é a segunda a entrar na avenida neste primeiro dia de desfiles do Grupo Especial.