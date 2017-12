Todos os vereadores cassados em SP suspendem punição

O juiz eleitoral Aloisio Sérgio Rezende Silveira, que cassou e tornou inelegíveis por 3 anos 13 vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, acatou na quinta-feira recurso do parlamentar Ricardo Teixeira (PSDB), o único vereador que não havia sido beneficiado pela medida suspensiva obtida esta semana pelos demais 12 parlamentares.

Apesar da decisão da Justiça Eleitoral ter sido despachada à noite, ela foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) apenas na tarde desta sexta-feira, 23. O efeito suspensivo concedido é válido até o julgamento do processo pelo TRE-SP.

Os 13 parlamentares foram afastados do cargo no dia 19 de outubro por recebimento, nas eleições de 2008, de doações ilegais da Associação Imobiliária Brasileira (AIB). A entidade ganhou notoriedade na última eleição por figurar entre os maiores financiadoras de campanha - foram R$ 2,94 milhões a 26 candidatos vitoriosos da capital.

Uma investigação do Ministério Público Estadual, contudo, apontou que a AIB seria um braço do Secovi (sindicato das imobiliárias e administradoras). Em 2008, a AIB doou, no total, R$ 10,6 milhões a candidatos, comitês e diretórios de diversos partidos. Segundo o MP, a entidade não mostrou ter essa capacidade financeira.