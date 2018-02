Todos os grandes clubes de futebol aderiram ao PPI Os quatro maiores clubes de futebol da capital também estão entre os grandes devedores de impostos municipais que aderiram ao PPI. Portuguesa, São Paulo, Palmeiras e Corinthians parcelaram todas as suas dívidas com a Prefeitura e vão pagar tudo o que devem em até 120 meses. No total, o governo vai arrecadar R$ 87,5 milhões de débitos atrasados dos quatro times quando todas as pendências forem quitadas.