'Todo mundo prefere usar o carro no fim de semana' O aumento da lentidão no trânsito do sábado é visto como um fenômeno "natural" e "previsível" por especialistas em engenharia de tráfego. O fenômeno é uma consequência direta das facilidades trazidas pelo governo federal com a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para carros. De 2010 até agora, a frota da cidade ganhou 110 mil veículos, chegando a 5,28 milhões de automóveis.