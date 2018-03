Todo fundo de vale é inundável. Mas soluções existem Não é um único tipo de solução de engenharia que vai resolver o problema das enchentes. Não é só piscinão, não é só túnel, não é só tirar as pistas das Marginais, como também não é só a parte educativa: tirar lixo que entope as drenagens, as garrafas PET, as sacolas plásticas.