"Eu fui a única da minha sala na outra escola que ingressei no Bernoulli. Vim para cá e adorei. E meus colegas que não passaram estão bem piores do que eu. O Bernoulli prepara muito mais a gente. Toda quarta-feira tem prova de duas matérias. E tem 4 ou 5 provas de cada uma das matérias, porque cada professor dá uma parte da matéria e faz uma prova diferente. Este ano foi muito mais pesado, com provas e Enem."