''Toda a diversidade de SP em um único lugar''

Circo, música e festa são as paixões da artista circense e cantora Verônica Ned, filha do cantor Nelson Ned. Quando não está no palco, ela pode ser encontrada em cima de alguma caixa de som da Gambiarra, festa itinerante realizada semanalmente em lugares diferentes da capital paulista.

A festa é o ponto de encontro da artista com seus companheiros de palco depois da apresentação nos espetáculos. Verônica costuma dizer que é paulistana "graças a Deus" e conta que essa adoração, quase divina, vem da pluralidade da capital.

Em 30 anos vivendo na cidade, ela não se cansa de se surpreender com a quantidade de tribos que há na Pauliceia. "O que eu mais gosto na festa Gambiarra é que posso encontrar toda essa diversidade dentro de um só espaço", comenta.