Toda a ação na Al. Santos foi filmada

Imagens de câmeras serão analisadas pelas equipes. Funcionários dos estabelecimentos assaltados na Vila Madalena e em Pinheiros também poderão ter acesso às imagens feitas pelo circuito do Galeto"s. Nelas, os criminosos são filmados em ação, sem cobrir o rosto. Os quatro usam bonés, têm aparência jovem e agem rápido.

A quadrilha entrou no restaurante às 23h57. Os bandidos foram filmados em várias situações durante o assalto.

Dois criminosos entram na frente. Um vai para o salão do restaurante e o outro para o lado direito, quando sobe uma pequena escada. Segundos depois, o terceiro assaltante invade o local com as mãos nos bolsos. Domina um funcionário da cozinha e o obriga a deitar no chão. O atendente do bar permanece com as mãos para o alto por todo o tempo do assalto. O quarto entra por último e segue para o salão do restaurante. Em três minutos, eles roubam os clientes e fogem.