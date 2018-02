TJ tira do processo laudo sobre velocidade O Tribunal de Justiça do Rio decidiu ontem desconsiderar o laudo segundo o qual Thor Batista, filho do empresário Eike Batista, dirigia a 135 km/h quando matou Wanderson Pereira dos Santos, de 30 anos, na Rodovia Washington Luís, em 2012. A defesa pediu que o documento fosse desconsiderado porque deveria constar do processo desde o início. O TJ também revogou a suspensão da CNH de Thor.