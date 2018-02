TJ terá posto em centro para dependentes

Segundo o desembargador Antônio Carlos Malheiros, coordenador da Infância e Juventude do TJ-SP, os juízes vão decidir se crianças e adolescentes voltarão ao convívio com a família ou se ainda precisam de tratamento. A primeira audiência será às 14h de sexta-feira. "Vamos ter uma grande demanda a enfrentar", disse Malheiros.

O prefeito Gilberto Kassab (PSD) esteve ontem no Said para acompanhar a visita dos integrantes do TJ. "Esse é um equipamento que vem dando bons resultados e mostra que existe o caminho da recuperação."

A principal aposta da Prefeitura para o tratamento a dependentes em crack, o Complexo Prates, no Bom Retiro, no centro, porém, continua em obras. A previsão era de que o espaço fosse inaugurado no fim de fevereiro. / ARTUR RODRIGUES