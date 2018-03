TJ-SP decide manter fechado templo da Igreja Mundial do Poder de Deus

SÃO PAULO - O desembargador Osvaldo de Oliveira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu na última terça-feira, 31, manter fechado o templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, localizado na Rua Carneiro Leão, no Brás, na zona leste de São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do TJ.

A ordem de fechamento imediato do templo foi determinada no último dia 19, pela juíza Maria Gabriella Pavlopoulos Spaolonzi, da 13ª Vara da Fazenda Pública. Falta de segurança e de alvará definitivo, obstrução ao trânsito e lotação acima da permitida estão entre as irregularidades cometidas no templo, segundo a juíza.

A decisão atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual (MPE), a pedido de um grupo de moradores vizinhos do templo. No processo, a vizinhança também acusa a prefeitura de ignorar as denúncias de desrespeito à lei do silêncio e de lotação acima de 8.040 pessoas.