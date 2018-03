TJ reduz pena e Lindemberg deve ficar só mais 8 anos preso por matar a ex Eloá Por unanimidade, desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo acataram a apelação da defesa de Lindemberg Alves, de 26 anos, e reduziram sua pena de 98 anos e 10 meses para 39 anos e 3 meses de prisão. Ele foi condenado no ano passado por assassinar a ex-namorada Eloá Pimentel, de 15, e ainda tentar matar a amiga dela, Nayara Rodrigues, de 15, e um policial militar. Os crimes ocorreram em outubro de 2008, durante cárcere privado que durou cem horas no apartamento onde Eloá morava com a família, em Santo André, no ABC. Com a redução, Lindemberg deve cumprir mais 8 anos de prisão até poder reivindicar progressão de pena para o regime semiaberto.