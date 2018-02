TJ nega recurso e Mizael vai a júri popular

A decisão de negar o recurso foi unânime entre os desembargadores Angélica de Maria Mello de Almeida (relatora), Carlos Vico Mañas e Breno de Freitas Guimarães Júnior, da 12.ª Câmara de Direito Criminal. Ainda não há data prevista para o início do julgamento de Mizael e Evandro.

Mizael se entregou em fevereiro no Fórum de Guarulhos e permanece detido no Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte da capital, por ser policial militar reformado. Como também é advogado, ele teria direito a ficar em uma sala de Estado-Maior, mas, como seria levado para uma cela na Cavalaria, Mizael desistiu do benefício.

Histórico. Mércia Nakashima desapareceu em 23 de maio de 2010, e foi encontrada morta em uma represa de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. Ela sumiu após sair da casa dos avós. No dia 10 de junho, um pescador levou a família e a polícia até a represa onde o carro dela estava submerso. No dia seguinte, o corpo, em avançado estado de decomposição, foi encontrado.