TJ nega pedido para barrar Rodoanel Norte A Câmara Ambiental do Tribunal de Justiça de São Paulo negou nesta semana recurso do Ministério Público Estadual que pretendia anular liminarmente o licenciamento do Trecho Norte do Rodoanel, sob a alegação de irregularidades no procedimento ambiental da obra. Os desembargadores não encontraram nenhum problema e aceitaram as justificativas da Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa). Segundo o governo estadual, as obras deverão ser entregues em 36 meses.