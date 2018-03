TJ nega indenizar furto de carro em zona azul

A 11.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou indenização a um homem que teve o veículo furtado em uma rua com zona azul. Morador de Mauá (SP), o dono do carro dizia que a prefeitura tinha o dever de guardar o carro ao cobrar pelo estacionamento. Para o relator do caso, desembargador Oscild de Lima Júnior, “a simples disciplina do tempo de uso do espaço público para estacionamento não induz qualquer obrigação de guarda”. A votação foi unânime.