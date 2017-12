TJ-MG nega recurso de sequestradores do filho de Eliza e ainda agrava pena O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) negou recursos a dois condenados pelo sequestro e cárcere privado do bebê que o goleiro Bruno Fernandes teve com a ex-amante Eliza Samudio. O caseiro Elenílson Vitor da Silva e Wemerson Marques de Souza, o Coxinha, tentavam reverter as penas de 3 anos e de 2 anos e 6 meses, respectivamente.