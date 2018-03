TJ mantém fechamento de templo no Brás

O desembargador Osvaldo de Oliveira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu na terça-feira manter fechado o templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, na Rua Carneiro Leão, no Brás, região central. A ordem de fechamento foi determinada no dia 19 pela juíza Maria Gabriella Pavlopoulos Spaolonzi, da 13.ª Vara da Fazenda Pública. Falta de segurança e de alvará definitivo, obstrução ao trânsito e lotação acima da permitida são algumas das irregularidades do templo, segundo a juíza. A decisão atende a uma ação movida pelo Ministério Público Estadual a pedido de vizinhos do templo.