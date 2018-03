TJ manda soltar acusado por morte em igreja A Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu anular todo o processo que apurou, julgou e condenou o pedreiro Oscar Gonçalves do Rosário à pena de 20 anos de prisão pelo assassinato da menina Gabrielli Cristina Eicholz, ocorrido na manhã de 3 de março de 2007, no interior da Igreja Adventista do 7.º Dia, em Joinville. A criança foi encontrada morta em uma pia batismal. A decisão de anular todo o processo, desde a origem, teve por base uma série de irregularidades nos procedimentos policiais.