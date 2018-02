TJ libera continuidade do projeto Nova Luz O Tribunal de Justiça de São Paulo liberou ontem a continuidade do projeto Nova Luz - aposta da Prefeitura para reurbanizar, em 15 anos, 45 quarteirões do centro de São Paulo. Por unanimidade, os desembargadores do TJ negaram o recurso de comerciantes da Santa Ifigênia, que são contrários ao projeto e classificaram a decisão como uma "loucura".