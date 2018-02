TJ do Paraná terá departamento para proteção de juízes No Paraná, Estado campeão em ameaças de morte a juízes, o Tribunal de Justiça tem uma Comissão de Segurança e Inteligência Judiciárias. O grupo, presidido pelo desembargador João Kopytowski, pretende criar dentro do TJ um departamento de segurança e inteligência para tratar especificamente da preservação da vida dos juízes.