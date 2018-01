TJ denunciou ''subtração'' O inquérito do Ministério Público foi aberto com base em denúncia contida em acórdão de novembro do Tribunal de Justiça, no qual se discutia cessão sem licitação de um terreno público a um clube social. Na decisão, o relator Luiz Burza Neto escreveu: "Insuficiência de contrapartida é o que se verifica com as áreas cedidas a particulares onde foram construídas mansões (...). Isso sem falar na área onde foi construído o loteamento Jardim Lusitânia, que foi subtraída da área original do Parque Ibirapuera."