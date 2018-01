TJ decidirá se atropelador vai a júri O juiz Waldir Calciolari, da 25.ª Vara Criminal, declinou da competência para julgar o caso de Alex Siwek, que atropelou e arrancou o braço do ciclista David Santos Sousa na Avenida Paulista. Assim, ele sinaliza que concorda com a promotoria, que vê tentativa de homicídio com dolo eventual. O Tribunal de Justiça decidirá se Siwek vai a júri.