TJ decide que Nova Luz deve ser refeito A 6.ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Prefeitura terá de refazer o projeto Nova Luz - um conjunto de ações para revitalização da cracolândia, prometido pela gestão Gilberto Kassab (PSD) que nunca saiu do papel. A decisão foi tomada após ação civil pública movida pela Defensoria Pública do Estado.