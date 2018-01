TJ decide nesta terça se casal Nardoni vai a júri popular

O futuro do julgamento do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, acusados da morte da menina Isabella Nardoni, de 5 anos, deve ser definido nesta terça-feira, 24. A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo vai decidir se aceita o não um recurso da defesa do casal para impedir que o caso vá a júri popular. O crime aconteceu em março de 2008 e completa um ano no próximo domingo, dia 29 de março.

O recurso pretende anular a sentença do juiz Mauricio Fossen, da 2ª Vara do Júri da Capital, que leva a júri popular Alexandre Nardoni e Anna Jatobá. O pedido da defesa será julgado pelos desembargadores Luís Soares de Mello, Euvaldo Chaib e Salles Abreu.

O promotor do caso, Francisco Cembranelli, acredita que, se o recurso for negado, o júri popular deverá acontecer até julho deste ano. Se o recurso da defesa do casal for aceito, o julgamento não poderá ser marcado, por que a ação tem efeito suspensivo.

Assim, a data do julgamento do casal só poderá ser marcada pela Justiça se o recurso for negado. Se isso acontecer, o processo terá de retornar à 2ª Vara do Júri da capital. Depois, deverá entrar na pauta da Justiça para determinar a data do júri. Ainda deve haver mais dois ou três meses para a preparação da defesa e acusação.

(Solange Spigliatti, do estadao.com.br, com informações de O Estado de S. Paulo)