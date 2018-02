TJ dá pensão à família de João Roberto O governo do Estado do Rio foi condenado pela Justiça a pagar R$ 900 mil de indenização à família de João Roberto Soares, que morreu baleado aos 3 anos em ação policial na Tijuca, zona norte do Rio, em 2008. Cabe recurso. O carro onde estavam João, o irmão de 9 meses e a mãe foi baleado por dois PMs, que os confundiram com criminosos. Pai e mãe receberão R$ 400 mil cada, o irmão, R$ 25 mil, a avó materna, R$ 50 mil, e a paterna, R$ 25 mil. Os policiais respondem a ação penal.