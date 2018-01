TJ dá aval a remoções feitas sem laudo As remoções em favelas anunciadas pela prefeitura do Rio poderão ocorrer até mesmo sem a apresentação de laudos técnicos sobre as áreas de risco, regra prevista na Lei Orgânica do Município. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Luiz Zveiter, chancelou ontem o plano de remoções da prefeitura.