TJ condena loja por usar poema sem autorização O Tribunal de Justiça do Rio condenou a loja Stroke a indenizar os herdeiros e coproprietários dos direitos intelectuais do poeta Manuel Bandeira. A empresa teria utilizado o poema Natal, de autoria do poeta, em seu catálogo de roupas sem autorização, além de não conceder os créditos a Manuel Bandeira. Foi utilizada ainda a obra Quando ela passa, de Fernando Pessoa, com atribuição errada a Bandeira.