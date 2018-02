TJ autoriza exumação de Marcos Matsunaga

O juiz Adilson Paukoski Simoni, da 5.ª Vara do Júri da Capital, determinou a exumação do corpo do empresário Marcos Matsunaga, morto em maio do ano passado pela mulher, Elize Matsunaga, para uma nova perícia. O pedido foi feito pela defesa de Elize. O objetivo da nova análise é determinar o momento exato da morte do empresário. Há dúvidas se ele teria morrido por causa do tiro que Elize confessa ter dado em sua cabeça ou se ainda estava vivo no momento em que seu corpo foi esquartejado pela mulher.