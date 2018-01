Tiroteio que deixou 2 mortos e 8 feridos pode ter sido vingança

SOROCABA - Os tiros que deixaram duas pessoas mortas e oito feridas no fim da noite de domingo, 31, em Santa Bárbara d'Oeste, podem ter sido disparados para vingar a morte de um homem assassinado no último dia 24, segundo a investigação da Polícia Civil.

Uma perícia preliminar indicou que os tiros foram dados apenas pelos ocupantes de um carro. De acordo com o delegado seccional de Americana, Paulo Afonso Tucci, quatro ou cinco pessoas estavam no veículo que passou pela rua do Conjunto dos Trabalhadores atirando contra as pessoas. Um homem de 56 anos e um jovem de 19 foram baleados e mortos.

O delegado esclareceu que nenhum deles tinha passagem pela polícia, corrigindo informação anterior da Polícia Militar de que o jovem tinha envolvimento com o tráfico. Já entre os oito feridos pelos projéteis, quatro tinham sido indiciados por tráfico de drogas, roubo e receptação. Um deles fugiu do pronto-socorro em que estava internado, nesta segunda-feira, 1º,, antes de receber alta. Ele está sendo procurado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Polícia Civil localizou o carro usado pelos criminosos, abandonado em um canavial, no bairro Vila Rica. Os suspeitos usaram pistolas e pelo menos um fuzil para atingir as vítimas. A polícia ouviu as vítimas internadas, mas não divulgou os depoimentos para não prejudicar as investigações.