Tiroteio provoca correria em praia de Caraguatatuba, no litoral norte de SP

Em meio à multidão de turistas que lotavam a orla da Praia Martim de Sá, em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, dois homens que fugiam de uma viatura da Polícia Militar efetuaram vários disparos em direção aos soldados, no início da noite deste sábado, 28. Um dos policiais foi atingido no braço e um dos suspeitos foi preso. O outro conseguiu fugir. Os tiros provocaram pânico e houve correria entre os turistas.

De acordo com a PM, os dois homens fugiam da viatura por volta das 19h pela avenida principal da Praia Martim de Sá, na orla. Devido ao trânsito congestionado, os suspeitos resolveram descer do carro e continuaram a fuga a pé, pela praia. Um dos suspeitos atirou nos policiais, mesmo na presença de milhares de turistas, entre elas, crianças que brincavam na beira do mar.

Ainda segundo a PM, o policial foi socorrido ao pronto-socorro do centro da cidade, mas não corre risco de morte. A arma utilizada por um dos suspeitos e o carro foram apreendidos. A Polícia Militar não divulgou o motivo da suspeita. "Na hora que ouvi os disparos só pensei em correr para pegar meu filho, que brincava na beira do mar", disse o segurança Patrício Mendes, 39, que passava a tarde de ontem na praia com a família. "Na hora dos estampidos, logo percebi que se tratava de tiros", disse ele, acostumado a portar um revólver na sua profissão.

Turistas reféns. Por volta das 23h deste sábado, dois homens invadiram uma casa na Praia da Enseada, em São Sebastião, e mantiveram vários turistas reféns. A praia faz divisa com Caraguatatuba. Os bandidos levaram da casa, situada na Rua Penélope, uma TV LCD, computador, tablet, celulares e um veículo Astra, que pertencia aos turistas, com placas de Ponta Grossa (PR). Até o final da noite deste sábado, ninguém havia sido preso e o veículo, assim como os pertences dos turistas, não tinham sido recuperados.