Tiroteio na Marginal deixa 2 ladrões mortos Um tiroteio entre assaltantes e PMs acabou com dois bandidos mortos e dois presos, na Marginal do Pinheiros, na sexta. O confronto aconteceu na pista sentido Castelo Branco, perto da Ponte Eusébio Matoso. A PM realizava patrulhamento quando desconfiou de quatro ocupantes de um Ford Fusion preto. O grupo tinha acabado de liberar o dono do carro, vítima de sequestro relâmpago. A perseguição teve início na Vila Olímpia. Durante a fuga, os bandidos bateram em quatro carros.