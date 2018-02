Tiroteio faz SPTrans desviar linhas de ônibus na zona norte de SP

SÃO PAULO - A Avenida Elísio Teixeira Leite, na zona norte de São Paulo, está interditada na altura do nº 7.100, por causa de uma intensa troca de tiros entre policiais militares e criminosos que tentavam roubar um caixa eletrônico instalado dentro da loja do supermercado. Seis suspeitos morreram.

Devido ao bloqueio, a SPTrans desviou 14 linhas que trafegam pela região por vias paralelas, deixando de atender quatro pontos de embarque/desembarque. Técnicos da SPTrans estão orientando os passageiros na região.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os motoristas que seguem no sentido bairro devem acessar as ruas Egídio Felini, João Amado Coutinho, Avenida Deputado Cantídio Sampaio e Rua Cordeiro da Silva. No sentido centro, o desvio é feito pelas ruas Tuneiras do Oeste, Tufik Mereb e Aurora do Norte.