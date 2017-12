Tiroteio faz restaurante de R$ 1 fechar portas A disputa por pontos de vendas de drogas, que há quatro dias mantém sob intenso tiroteio três favelas de Madureira, na zona norte do Rio, levou ao fechamento, ontem, do restaurante popular, que vende refeições a R$ 1 e fica na principal rua do bairro. Ninguém oficialmente confirmou que a interdição foi causada pela ocupação do Morro São José da Pedra, localizado atrás do quarteirão do restaurante. Mas, desde sexta-feira, traficantes do Complexo do Alemão invadiram o local e tentam ocupar pontos vizinhos.