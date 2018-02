Tiroteio faz escolas e ruas serem fechadas

Disparos de fuzis, metralhadoras e pistolas. Um tiroteio no meio da madrugada de ontem em um Supermercado Compre Bem levou pânico e medo a Parada de Taipas, bairro da periferia da zona norte de São Paulo. O confronto opôs cerca de 15 homens de uma quadrilha especializada em roubo de caixa eletrônico a 65 homens das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e do 18.º Batalhão da Polícia Militar. Seis ladrões foram mortos. Nenhum policial foi baleado.

O clima de guerra que se estabeleceu no bairro fez duas escolas suspenderem as aulas. Assustados, os cerca de 700 alunos das estaduais Elísio Teixeira Leite e Jacob Salvador nem chegarem perto da sala de aula ontem pela manhã: os portões abriram apenas no turno da tarde.

As duas escolas ficam lado a lado, a menos de 50 metros de distância do supermercado, e têm alunos de 5.ª a 8.ª série pela manhã e do ensino médio à noite. A Secretaria de Educação afirma que aulas serão repostas.

A Avenida Elísio Teixeira Leite, onde fica o supermercado, ficou interditada durante toda a manhã. Quem costumava comprar no mercado também teve de procurar outra unidade para abastecer a despensa de casa. É que no Compre Bem, por volta das 13 horas, ainda eram limpas as marcas de sangue do chão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quatorze linhas de ônibus que passavam por ali tiveram seu trajeto desviado pela SP Transporte enquanto continuavam as buscas aos fugitivos - pelo menos dez, pela estimativa da polícia. Um deles foi localizado e preso horas mais tarde em um hospital na zona leste e confessou a participação no assalto.

Denúncia anônima. A ação dos bandidos começou por volta das 2h30. O alvo eram cinco caixas eletrônicos dentro do mercado. A história contada pelos policiais militares começa com um telefonema anônimo. Alguém, segundo eles, telefonou para a sede da 2.ª Companhia do 18.º Batalhão. Disse que dali a pouco os bandidos invadiriam o supermercado. Era 1 hora.

A sede da companhia fica a cem metros do supermercado. Policiais decidiram verificar a informação e chamaram reforço da Rota. Eram 2h50 quando a PM chegou ao Compre Bem. Naquele momento, os criminosos já haviam começado a abrir com um maçarico o primeiro caixa e feito três reféns: um repositor de estoque e dois homens da manutenção. Uma das vítimas foi presa dentro da câmara frigorífica do supermercado. O local foi cercado e o tiroteio começou.

Na versão dos policiais, os criminosos, armados com fuzis, submetralhadoras, escopetas e pistolas, tentaram abrir caminho à bala para fugir do cerco. Um homem foi morto dentro de um Peugeot ainda no estacionamento e outros cinco foram alvejados no supermercado.

O restante do bando escapou sem levar dinheiro nenhum, nem mesmo do caixa que havia sido aberto. Os reféns foram deixados para trás ilesos e deverão ser ouvidos por investigadores do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Um tenente da Rota foi o único policial ferido na ação - ele quebrou a mão ao cair de um telhado durante o tiroteio.

Dos seis mortos, apenas três haviam sido identificados até as 23 horas de ontem: Nicomedes Teixeira, de 34 anos, Adriano Silva Santos, de 24, e Alessandro Leal Paes da Silva, de 29. Alessandro já havia sido preso por porte de arma e tráfico de drogas. Os outros dois não tinham antecedentes. O único preso, Reginaldo Moura da Conceição, de 31 anos, também já havia sido preso por porte de armas, furto, homicídio e formação de quadrilha. Mais dois carros foram achados abandonados pelo bando em lugares diferentes da cidade, com marcas de balas e sangue.

Com os acusados, a Rota diz ter apreendido dois fuzis, duas espingardas calibre 12, duas submetralhadoras, coletes à prova de balas e uma pistola. "Eles vieram preparados para tudo. Claro que a morte é uma coisa triste, mas foi resultado da ação deles. Eles não se renderam, não se intimidaram, e o resultado foi pior para eles", disse o tenente-coronel Paulo Adriano Telhada, comandante da Rota.

Tumulto. Até o começo da tarde de ontem, a avenida onde fica o supermercado ficou lotada de moradores e curiosos. Como o crime aconteceu de madrugada, a maioria dos vizinhos dormia na hora do tiroteio. "Quando ouvi barulho de tiros e carro arrancando, minha família toda acordou assustada", contou o pintor José Santos, de 59 anos.

Uma professora de uma das escolas, que não quis identificar-se, afirma que nunca algo parecido aconteceu por ali. "A confusão veio parar até aqui no muro do colégio", disse. O delegado do DHPP, Maurício Guimarães Soares, afirma que as investigações ainda vão apontar quem eram os demais envolvidos no crime. "Não podemos descartar a participação de policiais, civis ou militares."